Wer hätte das gedacht? Tony Marshall trägt schon seit ganz langer Zeit Perücke, genauer seit 1966. Insgesamt hat der Sänger 50 Stück im Schrank und die will Tony Marshall jetzt entsorgen. Obwohl die Locken eines seiner Markenzeichen waren, möchte der Sänger jetzt keine Perücke mehr tragen. In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung erklärt er:

Tony Marshall 2017. Bildrechte: IMAGO

Und Tony hat bereits ein Accessoire entdeckt, das nun seinen Kopf schmückt, er tritt jetzt immer mit Hut auf. Seit einigen Monaten sogar wieder solo. Das war nicht immer so, denn der Sänger hatte 2019 einen Schlaganfall mit Nierenversagen erlitten. Er hat 15 Kilogramm abgenommen und sich langsam wieder hoch gekämpft. Seine ersten Auftritte im Sommer 2020 absolvierte er in Begleitung seiner beiden Söhne Pascal und Marc - beide Sänger. Allein hätte er es damals nicht geschafft. Doch Tony Marshall hat immer weiter gemacht. Obwohl er seit dem Nierenversagen Dialyse-Patient ist, hat er seinen Lebensmut und seine Lebensfreude nicht verloren. In diesem Sommer ist er wieder als Solist aufgetreten und hat das gemacht, wofür sein Name schon immer steht: Für gute Laune gesorgt. Ob mit Locken oder Hut, das ist ja nun auch wirklich egal.