"Schöne Maid" - mit diesem Titel wurde der junge 23-jährige Tony Marshall nicht nur bekannt, mit diesem Song wurde er auch festgelegt für die Sparte "Gute-Laune-Schlager" . Und noch heute merkt man Tony Marshall an, dass ihm das Singen immer noch Freude macht, obwohl er das seit fast 60 Jahren tut. Auch heute noch singt er bei jedem seiner wöchentlichen Auftritte in einem Hotel im Schwarzwald seinen Titel "Schöne Maid" . "Der Spiegel" hat den Vollblutsänger interviewt.

Tony Marshall ist ein Kämpfer. Anfang vorigen Jahres erlitt er einen Schlaganfall und Nierenversagen, lag tagelang im Koma. Der einst vor Energie strotzende Entertainer hat mehr als 40 Kilogramm Gewicht verloren, benötigt zum Gehen einen Stock und singt seine Lieder sitzend. Aber er singt! Und zwar mit guter Laune. Obwohl Tony Marshall Schmerzen in den Beinen hat, regelmäßig seinen Blutzucker kontrollieren und dreimal in der Woche zur Dialyse muss, sagt er zu seinem Publikum: "Es geht mir gut ". Im Vergleich zu seinen Kollegen oder Freunden, mit denen er gemeinsam auf der Bühne stand, wie Karel Gott , Costa Cordalis, Bernd Clüver oder Rex Gildo allemal. Damals verband alle ein gemeinsames Ziel, erinnert sich Tony Marshall:

Tony Marshall gehört zu den Überlebenden. So wie Heino oder Roberto Blanco , ihn kennt Marshall am längsten, seit 58 Jahren.

1971 sang Tony Marshall das von Jack White komponierte Lied zum ersten Mal vor Publikum. 56 Wochen war es in den Hitparaden, wurde drei Millionen Mal verkauft. Eigentlich wollte der studierte Opernsänger den Song gar nicht singen, doch White gab nicht auf. Und so nahm sich Tony Marshall der "Schönen Maid" an.