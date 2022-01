Sein Leben ist die Bühne. Sobald es irgendwie geht, steht Tony Marshall vor Publikum. Auch im Jahr 2022 hat der 83-Jährige bereits einen Auftritt absolviert. Er erschien als Überraschungsgast während der letzten Eisshow der Saison im Europapark. Da sich der Geburtstag des Gründers des Parks, Franz Mack, in diesem Jahr zum 100. Mal jährt, sang Tony Marshall ihm zu Ehren "Der letzte Traum" . Der Unternehmer hatte den Park 1975 gemeinsam mit seinem Sohn gegründet. 2010 starb Franz Mack - seine Familie führt den Park weiter.

Tony Marshall (r.) mit seinen Söhnen Marc (l.) und Pascal (Mitte) bei einem gemeinsamen Auftritt. Bildrechte: imago images/HOFER

Der 83-jährige Vollblutmusiker Tony Marshall musste in den letzten Jahren immer wieder gegen Krankheiten kämpfen. Der als "Frohnatur" der Schlagerwelt geltende Sänger kehrte jedoch immer wieder zurück auf die Bühne. Nachdem er 2019 einen Schlaganfall und Nierenversagen erlitten hatte, trat Tony sogar noch in der Reha zum ersten Mal wieder auf. Als er später noch nicht kräftig genug war, Auftritte allein zu meistern, absolvierte er sie gemeinsam mit seinen beiden Söhnen Marc und Pascal (beide Sänger). Mitte Oktober 2021 erkrankte der Sänger trotz doppelter Impfung schwer an Corona und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Dort war eine intensive Behandlung mit künstlicher Beatmung nötig. Anfang November konnte der 83-Jährige dann wieder nach Hause.