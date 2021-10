In den letzten Tagen waren Fans und Familie von Tony Marshall in großer Sorge um den Sänger. Der 83-Jährige war trotz zweifacher Impfung an Corona erkrankt und musste sogar intensiv behandelt werden einschließlich künstlicher Beatmung. Jetzt teilte die Familie der Deutschen Presse-Agentur mit, dass sich der Sänger auf dem Weg der Besserung befindet und nicht mehr intensiv behandelt werden muss.

Tony Marshall bleibt jedoch, aufgrund einer Vorerkrankung, vorerst weiterhin im Krankenhaus. Auch seine Frau Gabriele war an Corona erkrankt. Die 83-Jährige habe die Erkrankung, die bei ihr einen milden Verlauf genommen habe, in häuslicher Pflege auskuriert und sei genesen. Die drei erwachsenen Kinder des Paares seien "dankbar, dass es diesen Impfschutz gibt, und überzeugt, dass die Infektion ohne Impfung einen ganz anderen Verlauf hätte nehmen können". Im Namen von Tony Marshall dankte die Familie für die Anteilnahme, appellierte jedoch an alle, dem Sänger Ruhe und Zeit zur Genesung zuzugestehen.