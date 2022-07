Sie habe ihre Pläne für das komplette Jahr über Bord geworfen, erzählt Beatrice Egli in einem Einspieler vor ihrem Auftritt bei Florian Silbereisens Schlagerstrandparty. In dem Clip wirkt sie tief bewegt. Sie habe ihr Team komplett gewechselt, was "emotional ein sehr großer, aber gleichzeitig auch ein sehr schöner und wichtiger Schritt" gewesen sei. Die Gründe für die Veränderungen bei der Schweizer Sängerin sind sehr emotional. Zum einen ist es ein neuer Song und zum anderen ein schwerer Schicksalsschlag.