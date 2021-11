Am Sonntag, den 21. November 2021, meldet die Deutsche Presse-Agentur: "Der deutsche Rock'n'Roll-Musiker Ted Herold ist tot. Er kam am Samstagabend bei einem Wohnungsbrand in Dortmund ums Leben. Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Dortmund. Herold wurde 79 Jahre alt."



Wie die Agentur weiter berichtet, starb mit dem Sänger, der bei seinen Fans als "deutscher Elvis" gilt, dessen 48-jährige Ehefrau. Herolds Schwiegereltern, die im Erdgeschoss des Hauses wohnen, seien mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Sie hätten zuvor die Feuerwehr alarmiert. Ermittler suchten derzeit nach der Ursache des Brandes in dem Dortmunder Zweifamilienhaus, Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht.