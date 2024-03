Durchs Bühnenprogramm mit Reden, einem Gospel-Chor und verschiedenen Farian-Songs führte TV-Moderator Fritz Egner. Zu den Höhepunkten der Gedenkfeier, die im ehemaligen Speicher-Gebäude "Magazin in der Heeresbäckerei" in Berlin-Kreuzberg stattfand, gehörte die Rede von Frank Farians Tochter Nicole Reuther. Die 43-Jährige erzählte, dass sie ihren Vater fünf Tage vor seinem Tod in Miami besucht habe. Er sei kein Heiliger gewesen und habe auch nie einer sein wollen. Es sei sogar wichtig für ihn gewesen, ein Mann mit Ecken und Kanten zu sein. Er habe zu ihr gesagt, wenn er wählen könnte, wie er sterben solle, würde er friedlich an einem Mischpult einschlafen und erst am nächsten Morgen gefunden werden.