Trotz seiner langjährigen Krebserkrankung, so Rosmiarek weiter, sei Matthias immer positiv und voller Schaffenskraft gewesen. Oft habe er gehofft, den Krebs endlich besiegt zu haben, doch es sei immer wieder zu Rückschlägen gekommen.

Matthias Carras Bildrechte: imago/Horst Galuschka

Am 20. Januar soll dem Sänger ein musikalisches Denkmal gesetzt werden. Sein Label "Fiesta Records" will dann das Duett "Diesen einen Moment", das Matthias Carras gemeinsam mit Sandra Diano eingesungen hat, veröffentlichen. Wie das Label auf seiner Instagram-Seite mitteilte, sei es der ausdrückliche Wunsch des Sängers gewesen, dass der Song veröffentlicht wird.



Matthias Carras hatte 1991 seine erste Single veröffentlicht, 1998 feierte er mit den Titeln "Ich krieg nie genug von dir" und "Ich bin dein Co-Pilot" seinen Durchbruch. Im Jahr 2000 erschien sein Debütalbum. Von 2002 bis 2004 war Matthias Carras auch als Moderator zum Beispiel für RTL tätig.

2015 beendete Matthias Carras seine Musikerkarriere u.a. wegen einer chronischen Depression. Daraufhin arbeitete er einige Jahre als Friseur, 2021 jedoch kündigte er sein Comeback an. 2022 erschien sein neuntes und letztes Album "Endlich Frei".