Trauriger Grund Martin Hein von Fantasy muss Hochzeit absagen

Sind seit 2017 ein Paar: Mela Rose und Martin Hein. Bildrechte: instagram.com/martinhein/

Doch dann, vor wenigen Wochen, der schwere Schicksalsschlag: Völlig unerwartet verstarb der Papa von Mela Rose. "Ich kann es gar nicht fassen, dass du nicht mehr hier bist. Wir hatten noch so viele Pläne" schrieb die 29-Jährige Anfang Mai bei Instagram unter ein Bild ihres Papas. Die Gedanken an eine romantische Hochzeit sind nun erst einmal in den Hintergrund gerückt. Im Interview mit Meine Schlagerwelt bestätigt uns Martin, dass in diesem Jahr keine Hochzeit stattfinden wird: