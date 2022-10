Trio wird zum Duo Dieser Schlagerpilot verlässt die Band

Diese Nachricht kommt überraschend: Schlagerpilot Frank Cordes verlässt das beliebte Schlager-Trio. Das gab die Band am vergangenen Wochenende auf ihrer Facebook-Seite bekannt. Frank Cordes habe die Band mit sofortiger Wirkung und aus persönlichen Gründen verlassen, heißt es. Die Entscheidung sei einvernehmlich gefallen. Die beiden verbliebenen Schlagerpiloten Kevin Marx und Stefan Peters wünschten ihrem Kollegen alles Gute und gaben sogleich auch bekannt, wie es für sie als Schlagerpiloten weitergeht.

Frank Cordes ist kein Schlagerpilot mehr. Bildrechte: IMAGO / Bildagentur Monn

Die Fans der Piloten können also beruhigt sein. Eventuell müssen sie sich jedoch bald an ein oder mehrere neue Gesichter gewöhnen, denn Stefan und Kevin lassen offen, ob sie zu zweit bleiben wollen. "Ob sie vielleicht später wieder als Trio oder sogar als Quartett auf der Bühne sind, wird zurzeit als eventuelle Überraschung gehandelt", heißt es auf ihrem Kanal weiter.



Die Geschichte der Schlagerpiloten ist noch relativ jung. Die Band gibt es erst seit 2017 und dennoch konnten sie mit ihren vier Studioalben vier Mal in den Top 3 der deutschen Albumcharts landen. Auch bei "Die Schlager des Monats" sind sie häufig auf den oberen Rängen zu finden.