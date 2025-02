Bildrechte: IMAGO/Future Image

Sowohl Linda Feller als auch Michael Hirte engagieren sich seit Jahren für die Initiative der Truckerfahrer. Der Verein organisiert seit 2014 jedes Jahr einen "Happy Day of Life". An diesem Tag holen bis zu 100 LkW benachteiligte Kinder, zum Beispiel Kinder, die in Heimen leben, zu einer Sternenfahrt ab. Für die kleinen "Ehrengäste" gibt es einen ganzen Tag voller Aktionen, Spiel und Spaß. Der "Happy Day of Life" ist jedes Jahr in einem anderen Bundesland. Außerdem lädt der Truckerverein seit einigen Jahren kurz vor Weihnachten zu "Happy Christmas" ein. Wie die Initiative auf ihrer Facebook-Seite schreibt, wurde bereits Hunderten benachteiligter Kinder vom Verein ein glücklicher Tag voller unvergesslicher Erlebnisse bereitet. Zusätzlich unterstützen die mehr als 300 Mitglieder ihre "Sorgen"-Kinder mit Sach- und Geldspenden.



"Bewegen mit Herz" macht, so Linda Feller auf ihrer Instagramseite, wahr, was Jonny Hill in seinem Kulthit "Ruf Teddybär 1-4" besingt. Die Kraftfahrer schenken benachteiligten Kindern einen wundervollen Tag voller schöner Momente.