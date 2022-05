Uwe Lost Bildrechte: dpa

Vierundvierzig Jahre spielte Uwe Lost in Deutschlands bekanntester Countryband den Bass. Vor wenigen Tagen das letzte Mal. Sein Abschiedskonzert spielte die Band in Uwes Heimatort Tangstedt. Seit 1978 war er bei Truck Stop, spielte tausende Konzerte, absolvierte unzählige Auftritte in Radio und Fernsehen, landete eine ganze Menge Hits, feierte gute Platzierungen in den Charts und absolvierte Millionen Kilometer auf den Autobahnen und Landstraßen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Zu seinem letzten Konzert hatte er sich Weggefährten und Freunde eingeladen.