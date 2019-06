Andreas Cisek und Teddy Ibing beim Jubiläumskonzert im November 2018 in Coswig Bildrechte: imago images / Andreas Weihs

Im Jahr 2014 war bereits Truck-Stop-Sänger Günter Berndt alias Cisco im Alter von 72 Jahren verstorben. Er hatte die Band 1973 mitgegründet.



2018 feierten Truck Stop ihr 45-jähriges Bandjubiläum. Die Band gilt als erfolgreichste deutsche Country-Band aller Zeiten. Ihre bekanntesten Titel sind "Take It Easy, altes Haus" oder "Ich möcht' so gern Dave Dudley hör'n". Die Band besteht heute aus Andreas Cisek (Leadgesang, Gitarre), Wolfgang "Teddy" Ibing (Schlagzeug), Chris Kaufmann (Lead Gitarre), Tim Reese (Fiddle, Gitarre, Banjo, Mandoline), Uwe Lost (Bass, Gesang, Akkordeon) und Knut Bewersdorff (Gesang, Pedal Steel, Dobro, Gitarre. In dieser Besetzung sind Truck Stop derzeit auf Jubiläumstournee, im März 2019 ist mit "Ein Stückchen Ewigkeit" der Jungs erschienen.