Die tschechische Schlagersängerin Hana Zagorova ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Das teilte ihr Plattenlabel Supraphon am Freitag in Prag mit. Mit mehr als zehn Millionen verkauften Tonträgern zählte Zagorova zu den beliebtesten Künstlerinnen ihres Landes. Im Laufe ihrer Karriere sang sie knapp 900 Lieder. In den Jahren 1977 bis 1985 gewann sie neun Mal in Folge den Publikumspreis "Goldene Nachtigall" und war damit die erfolgreichste weibliche Preisträgerin. Bei den Herren konnte Karel Gott den Preis am häufigsten gewinnen.