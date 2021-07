Vor großen Turnieren sang die deutsche Nationalmannschaft bis zur Weltmeisterschaft 1994 immer einen Song, passend zum Land, in dem das Turnier stattfand - und immer auch mit professioneller Begleitung. So bekamen sie 1978 bei "Buenos Dias Argentina" und 1990 bei "Wir sind schon auf dem Brenner" Hilfe von Schlagerlegende Udo Jürgens . 1982 hieß es zusammen mit Moderator und Sänger Michael Schanze "Olé España" .

Peter Alexander mit einem Chor aus Nationalspielern 1986. Bildrechte: IMAGO / teutopress

1986 sangen die Nationalspieler dann zusammen mit dem großen Peter Alexander "Mexico mi amor" und vor der WM 1994 in den USA hieß es "Far Away in America" - hier dabei: Die Village People. Der langlebigste Klassiker der deutschen Fußball-Nationalmannschaft dürfte jedoch der Song aus dem 1974 sein. Damals produzierte Schlagerkomponist Jack White mit Franz Beckenbauer, Gerd Müller und Co. den Hit "Fußball ist unser Leben".



Insgesamt sechs Alben und 13 Singles hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft offiziell veröffentlicht und sogar eine goldene und eine Platin-Schallplatte bekommen.