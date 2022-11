Im Leben von Sänger Udo Jürgens blieb neben ausverkauften Konzerten, langen Tourneen und weltbekannten Hit-Liedern oft wenig Zeit für Familie übrig. Sein Sohn John Jürgens habe das seinem berühmten Vater aber nie übel genommen, sagte dieser jetzt in einem Gespräch mit der Deutschen Presseagentur. "Ich habe das als Kind nicht so empfunden - es war einfach, wie es war", erzählte der 58-Jährige. Seinem Vater sei ein gutes Verhältnis zu seinen Kindern wichtig gewesen.

Udo Jürgens am Flügel. Bildrechte: dpa

Trotzdem sei es als Kind und Jugendlicher im Internat nicht immer von Vorteil gewesen, dass der eigene Vater zu den bekanntesten Menschen Deutschlands zählt. "Es gab auch Kinder, die dich nicht so toll finden wegen so etwas", sagte Jürgens, der in München lebt. Auch dem Sänger und Komponist selber sei bewusst gewesen, dass es für seine Kinder nicht immer einfach war. "Er hat sich sogar mal dafür entschuldigt", erinnerte er sich. Auch als er mit etwa 16 Jahren seinen Vater auf Tournee begleitete, habe es dort nicht viel Zeit für ein Familienleben gegeben.