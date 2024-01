Das Gemälde "Wir ziehen in den Frieden" von Udo Lindenberg ist mit 1,5 mal zwei Metern eines der monumentalsten Werke des Künstlers. Es entstand in Anlehnung an Udos gleichnamigen Song aus dem Jahr 2018. Nachdem der Musiker 2022 Ehrenbürger der Stadt Hamburg wurde, erhielt er vom Ersten Bürgermeister der Hansestadt, Dr. Peter Tschentscher, die Einladung, eine Auswahl seiner Kunstwerke im Bundesrat zu zeigen. Zu den in Berlin ausgestellten Werken gehörte auch "Wir ziehen in den Frieden", welches der Künstler nun versteigert hat.