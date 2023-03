Weiter schreibt Udo Lindenberg, dass er Carola seit über 50 Jahren kannte. Sie sei eine Pionierin an der Gitarre und von Anbeginn im Panik-Orchester dabei gewesen. Sie habe den Sound des Orchesters mit ihren Zauberfingern an der Gitarre revolutioniert. "Wenn sie in unseren Live-Shows das Solo von 'Das Leben' gespielt hat, hielten 50.000 Leute im Stadion den Atem an. Absolutes Highlight, auf der Bühne und als Freundin."