Musiker Udo Lindenberg, "Horizont", soll am 7. September mit der Ehrenbürgerwürde der Hansestadt Hamburg geehrt werden. Der gebürtige Westfale lebt seit Ende der 1960er Jahre in der Hansestadt, seit den 1990er Jahren in einer Suite im Hotel "Atlantic". Gegen 18.30 Uhr soll im Stadtparlament über den Antrag des Senats abgestimmt werden, die Zustimmung gilt als sicher.

Vorschlag bereits 2021

Im vorigen Jahr feierte Udo Lindenberg seinen 75. Geburtstag. Bildrechte: dpa Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hatte Udo Lindenberg bereits im Mai 2021 anlässlich des 75. Geburtstages des Panikrockers als Ehrenbürger vorgeschlagen. Wegen der coronabedingten Beschränkungen kann die Auszeichnung erst jetzt übergeben werden. In der Begründung des Senats heißt es, dass Udo Lindenbergs Biografie und sein Werk eng mit Hamburg und Norddeutschland verbunden seien. Mit markanter Sprache und zeitbezogenen Texten habe der Musiker der deutschsprachigen Rockmusik zum Durchbruch verholfen und sie über Jahrzehnte erfolgreich gemacht. Sein Bemühen um die innerdeutsche Verständigung gehöre zur Geschichte der Wiedervereinigung.

Prominente Ehrenbürger Hamburgs

Altkanzler Helmut Schmidt (1918 bis 2015)

Schriftsteller Siegfried Lenz (1926 bis 2014)

Fußballer Uwe Seeler (1936 bis 2022)

Ballettintendant John Neumeier

Udo Lindenberg wurde am 17. Mai 1946 in Gronau ( Nordrhein-Westfalen ) geboren. Seit Ende der 1960er Jahre lebt er in Hamburg. Anfang der 1970er Jahre hatte der Sänger die Rockmusik mit deutschen Texten revolutioniert. Der Musiker schrieb hunderte Songs, darunter Hits wie "Horizont", "Cello", "Sonderzug nach Pankow" und "Wozu sind Kriege da?". Mit seinen Rockrevuen füllt Udo Lindenberg die größten Hallen, zuletzt in diesem Sommer mit "Udopium Live 2022".

