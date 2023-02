Unter dem Motto "30 Jahre, das war’s noch nicht – die Jubiläumstour" wird Schlagersängerin Michelle bald quer durch Deutschland reisen und in großen Hallen ihre größten Hits zum Besten geben. Dass es dabei die ein oder andere Überraschung auf der Bühne zu sehen geben wird, war zu erwarten. Den ersten "Überraschungsgast" hat Michelle nun aber bereits bekannt gegeben: ihre Tochter Marie Reim ist mit von der Partie.

Wir sind auch schon mitten in den Tourvorbereitungen. Es wird auf jeden Fall schön und ich freue mich einfach, wenn wir alle wieder gemeinsam feiern können. Live mit Band.

Dass eine erfolgreiche Mutter ihre talentierte Tochter in die Fußstapfen treten lassen möchte, ist zwar keine Seltenheit, doch ist das emotionale Band zwischen Michelle und Marie Reim erst seit einiger Zeit wieder stärker. Jahrelang gab es kleinere und größere Streitigkeiten – auch in der Öffentlichkeit. Sogar Männer waren einst ein brisantes Thema zwischen den beiden.

Zeitweise war ihr Verhältnis mehr als abgekühlt. Nach einer Begegnung bei einem Benefiz-Konzert vor mehreren Jahren entschuldigte sich Michelle in ihrer Instagram-Story bei Marie: "Das was passiert ist, tut mir leid. Ich bin so froh, dass wir gemeinsam wieder nach vorn sehen können." Es folgte eine schlagertypische Art der Versöhnung: beide Künstlerinnen nahmen kurze Zeit später einen Song mit dem Titel "4 Hände, 2 Herzen" auf.