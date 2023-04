Zehn Jahre nach seinem Rockmusik-Erfolgsalbum "Mit freundlichen Grüßen" überrascht Heino erneut mit einem Ausflug in ein Genre, mit dem ihm bisher wohl niemand in Verbindung gebracht hätte. Der 84-jährige Volksmusik-Star ("Blau blüht der Enzian") wird in diesem Jahr ein neues Album mit Coverversionen von großen Ballermann-Hits veröffentlichen. Titel: "Lieder meiner Heimat". Dem TV-Sender RTL sagte er: