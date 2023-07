"Als ich den Anruf bekommen habe und gefragt wurde, ob ich einspringen kann, habe ich mich so sehr gefreut. Das war das, was ich immer wollte. Das war ein großer Traum von mir, in so einer großen Show aufzutreten", sagte Raphi im Interview mit Meine Schlagerwelt.

Raphi sang und feierte mit Florian Silbereisen und Melissa Naschenweng. Bildrechte: IMAGO / Eibner