Maria Levin bei einem Fernsehauftritt vor ihrer langen Pause, Bildrechte: MDR/Holger John

Im Februar 2016 verabschiedete sich die Schlagersängerin Maria Levin in der Sendung "Musik für Sie" in eine mehrjährige Schlager-Pause. Die junge Musikerin stammt aus dem georgischen Tiflis und lebt seit 2004 in Deutschland. Ihr Debütalbum "Schwarz auf Weiß" erschien 2012, im selben Jahr wurde sie mit dem Smago-Award ausgezeichnet.

Nun absolviert sie nach vier Jahren genau in dieser Sendung wieder ihren ersten Auftritt im Fernsehen. Im Schlossgarten Oranienbaum präsentiert sie ihren neuen Song "Casablanca". Im Interview verrät sie Uta Bresan, was sie in den vier Jahren so alles gemacht hat. Unter anderem gibt es jetzt Töchterchen Ava, die für genügend Beschäftigung gesorgt haben dürfte.