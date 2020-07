Hinter "Hardy & Heroes" steht der Dessau-Roßlauer Musiker Frank "Hardy" Wedler. 30 Jahre nach dem Mauerfall hat Hardy & Heroes dem Ostrock mit seiner Hymne "Im Osten geboren" ein Denkmal gesetzt. In dem Song wird an Hits wie "Am Fenster", "Mont Klamott" oder "Der Blaue Planet" erinnert. Es geht um all die Ostbands, die man damals gerne gehört hat und heute noch gern hört. Frank Wedler zitiert in dem Song geschickt viele Ostrock-Hits. Es geht aber vor allem um die eigene Jugend in der DDR. Sachen, an die man sich gern erinnert. Dass er selbst einmal Berufsmusiker wird, das hätte sich Frank Wedler nie träumen lassen. Und nun feiert er mit seinem Song Fernsehpremiere.