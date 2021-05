Für Schlagerstar und Moderatorin Uta Bresan läuft es gerade einfach rund: Am 14. Mai führt sie durch eine neue Folge von "Wunderbares Schlagerland" im MDR, einen Tag später präsentiert sie ihre neue Single "Alles noch da" bei der "Ross Antony Show" zum ersten Mal auf einer TV-Bühne. Am 21. Mai folgt dann schon eine neue Ausgabe ihrer eigenen Show "Musik für Sie" . Und auch privat hat sie Grund zur Freude: Vor kurzem erst feierte sie mit ihrem Mann Karsten Freund den 20. Hochzeitstag . Ihre Beziehung war auch Inspiration für den Song "Alles noch da" .

In der gemeinsamen Zeit haben die beiden vieles miteinander erlebt und teilen schöne Erinnerungen. Dafür, wie man eine so lange und glückliche Beziehung führt, die sich gar nicht so lang anfühlt, hat Uta Bresan ein paar Tipps auf Lager: