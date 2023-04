"Beinahe" jeder kann den Erfolgstitel "Jugendliebe" von Ute Freudenberg mitsingen. Viele ihrer Fans begleitet die Sängerin schon durch ihr ganzes Leben. In diesem Jahr jedoch möchte sich Ute Freudenberg von der großen Bühne verabschieden.

Es hat ja auch in der Branche Beispiele gegeben, wo einige Leute den Absprung nicht geschafft haben. Und das ist dann peinlich und tut weh und macht die ganze Karriere, die davor fantastisch war, kaputt. Das möchte ich nicht. Ich möchte einen grandiosen Abschluss haben.

Ute Freudenberg und Luna Klee bei einem gemeinsamen Fernseh-Auftritt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Sie und ihre Freundin und Managerin hätten sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, so Ute. Doch sie seien sich schnell einig geworden, dass 50 wahnsinnig schöne Berufs- und Bühnenjahre auch einen grandiosen Abschluss bekommen sollen. Und von diesem Abschluss, der letzten Tournee und dem letzten Album, sollen ihre Zuhörer, ihre Fans, ihre Zuschauer und die Menschen, die ihre Lieder lieben, profitieren. "Es wird eine tolle Tournee, ich werde Christian Lais dabei haben und auch Luna Klee", so die 67-jährige Künstlerin. Es sei eine harte Entscheidung, aber, die Branche habe sich so verändert, es sei eine gute Entscheidung.