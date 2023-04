Bald soll Schluss sein bei Ute Freudenberg mit der Musikkarriere. In diesem Jahr möchte sich die große Schlagersängerin nach 50 Jahren von der Bühne verabschieden. Davor soll es noch ein letztes Mal auf große Tournee gehen. Was die energiegeladene Thüringerin danach vor hat, darüber sprach sie nun in der "Beatrice Egli Show" mit der Gastgeberin: