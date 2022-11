Ute Freudenberg kann auf eine großartige Karriere zurückblicken. In 50 Jahren auf der Bühne hat sie viele Höhen und auch Tiefen erlebt. Feiern will die 66-jährige Schlagerlegende das mit einer großen Tour im kommenden Jahr. Dort wird auch ihr guter Freund und Schlagerkollege Christian Lais dabei sein, mit dem sie schon viele Hits zusammen gesungen hat. Im Interview mit "Meine Schlagerwelt" machte sie nun eine weitere überraschende Ankündigung:

Das 16-jährige Schlager-Nachwuchstalent Luna Klee begleitet also Ute Freudenberg auf ihrer Jubiläumstour, welche am 27. Oktober 2023 mit einem Konzert in Erfurt startet. Ute hat die junge Künstlerin selbst mit entdeckt. Vor ziemlich genau einem Jahr war sie zusammen mit Bernhard Brink in der Jury beim Talente-Contest "Schlagerstar von morgen" der SuperIllu. In den berühmten Hansa-Studios ist dann die Wahl auf Luna Klee gefallen. Und das aus gutem Grund: "Sie ist intelligent, sie ist taff, sie ist sehr natürlich und hat eine bezaubernde, anrührende Stimme", schwärmt Ute Freudenberg. "Wenn wir beide miteinander singen, dieser Unterschied meiner Alt-Stimme zu ihrer Stimme, das ist unheimlich schön. Und wir können uns sehr gut leiden", ergänzt sie lachend.