Spätestens mit ihrem 16. Lebensjahr stand für Ute Freudenberg fest: Sie will Sängerin werden - nichts anderes. Sie gewinnt einen Nachwuchswettbewerb, hat ihren ersten DDR-Fernsehauftritt und bewirbt sich daraufhin in ihrer Heimatstadt Weimar an der renommierten Musikhochschule Franz Liszt. Fünf Jahre später macht sie dort ihren Abschluss als Sängerin.



Talent und Können sind also zweifelsfrei vorhanden. Doch um fast 50 Jahre in der Musikbranche Erfolg zu haben benötigt es noch mehr als das - nämlich Charakter, Durchhaltevermögen und vor allem Spaß an dem, was man tut. Und das hat Ute Freudenberg.