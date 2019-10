Sie ist wieder da - und wie: Ute Freudenberg ist am 18. Oktober als Patin bei der "Schlagerchance in Leipzig - Wer singt beim Schlagerbooom?" dabei. Sie unterstützt dabei ein junges Schlagertalent im Wettbewerb um den letzten freien Platz auf der ganz großen Schlagerbühne beim "Schlagerbooom 2019". Perfektes Timing, denn am 18. Oktober bringt sie außerdem nach vier Jahren endlich ein neues Album auf den Markt.