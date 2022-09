Sängerin bleibt positiv Ute Freudenberg: "Wenn es notwendig ist, kämpfe ich"

Mit 66 Jahren fängt das Leben an! An dieses Motto hält sich auch "Jugendliebe"-Sängerin Ute Freudenberg - trotz Parkinson-Erkrankung. Wie es ihr aktuell geht und was ihre Pläne für die nahe Zukunft sind, hat sie uns im Interview verraten.