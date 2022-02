Optimistisch und lebensbejahend, so kennen wir Ute Freudenberg. Die in Weimar geborene Musikerin strotzt mit ihren 66 Jahren auf der Bühne und in Interviews vor Lebenskraft und singt gern voller Power ihre „Jugendliebe“. Im Gespräch mit Riverboat-Moderatorin Kim Fisher wird sie nun erstmals zu einem privaten, gesundheitlichen Thema ihr Schweigen brechen: Ute Freudenberg leidet seit längerer Zeit an Parkinson. Dabei handelt es sich um eine Erkrankung des zentralen Nervensystems. Typische Symptome sind Einschränkungen im Bewegungsapparat und eine instabile Körperhaltung. Die Krankheit ist behandelbar, allerdings nicht heilbar. Warum Menschen an Parkinson erkranken, ist bis heute nicht ausreichend erforscht.