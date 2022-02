Schon 2018 wurde bei „Jugendliebe“-Sängerin Ute Freudenberg bei einem Kopfscreening in einer Klinik in Marburg die Parkinson-Krankheit diagnostiziert. Bislang hatte sie jedoch darüber geschwiegen. Im Gespräch mit Riverboat-Moderatorin Kim Fisher hat sie sich nun erstmals an die Öffentlichkeit gewandt. Um die Krankheit zu verstecken, habe sie jahrelang nach Notlügen gesucht. Nun wolle sie kein Geheimnis mehr daraus machen. Vor allem stärkere Einschränkungen am rechten Arm habe sie irgendwann nicht mehr kaschieren können und darunter stark gelitten. Schreiben fiel ihr zunehmend schwerer und sei inzwischen zum Teil nicht mehr möglich.