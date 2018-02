Ute Freudenberg ist gern nah an ihren Fans

Ute Freudenberg ist gern nah an ihren Fans

Ute Freudenberg startet Liedertour 2018 Mit "Liedern, die ich mag" auf Tournee

Für die Schlagersängerin ist es ein Herzensbedürfnis, mit ihren Liedern durchs Land zu reisen und so ihre Zuschauer hautnah zu erleben. Erstmalig wird sie bei der Liedertour in diesem Jahr von ihrer eigenen Band begleitet. Startschuss für die Tournee ist der 15. Februar, dann singt Ute Freudenberg für ihre Fans in Freiberg. Hier findet ihr alle Termine: