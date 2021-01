Große Partys sind in diesen Tagen einfach nicht möglich, mehr noch: Die Corona-Beschränkungen lassen so gut wie keine Kontakte zu. Ute Freudenberg hätte ihren 65. Geburtstag am Dienstag deshalb wohl ganz alleine gefeiert, wenn da nicht "Meine Schlagerwelt"-Reporter Peter Heller gewesen wäre. Er hatte sie zu einem Interview angefragt und sie hat nichtsahnend zugesagt. Doch als Ute Freudenberg gegen 18:00 Uhr an das Set kam, war alles anders. Denn neben Licht und Kamera war auch ein großer Dinnertisch aufgebaut und plötzlich hieß es: "Alles Gute, liebe Ute!". Die Sängerin zeigte sich völlig beeindruckt: