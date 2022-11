Der Sänger Vader Abraham alias Pierre Kartner. Bildrechte: imago/Sven Simon

Jetzt ist sein Sänger Pierre Kartner, besser bekannt als Vader Abraham, tot. Wie die niederländische Zeitung BN de Stem berichtet, hat seine Familie bestätigt, dass Kartner am Morgen des 8. November 2022 verstorben ist. Er soll am 11. November bereits beerdigt worden sein.



Der niederländischer Musiker Pierre Kartner wurde 1935 in Elst geboren: Der Sänger, Komponist, Texter und Produzent schuf unter anderem die Bühnenfigur des Vader Abraham und wurde mit dessen "Lied der Schlümpfe" 1977 auch in Deutschland bekannt.