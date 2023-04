"Sind Seelenverwandte" Vanessa Mai gibt Einblicke in den Alltag mit ihrem Andreas

Hauptinhalt

Seit über zehn Jahren sind sie ein unzertrennliches Paar: Vanessa Mai und Andreas Ferber. Nun hat die Sängerin in einem Interview rührende Worte an ihren Mann gerichtet und einen kleinen Einblick in ihre Partnerschaft gegeben.