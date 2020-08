Auf ihrer Facebook-Seite kündigte Vanessa Mai den Auftritt in der beliebten Trödelshow schon einen Tag zuvor an und seitdem konnten ihre Fans rätseln, welches besondere Stück sie den Experten und Händlern wohl vorlegen wird. Ein Gemälde, ein altes Spielzeug oder doch Schmuck?

Christa Vogel und Vanessa Mai am Expertentisch von Horst Lichter und Dr. Heide Rezepa-Zabel. Bildrechte: ZDF/Willi Weber

In einer besonderen XXL-Ausgabe von "Bares für Rares" am Mittwochabend gab es dann die Auflösung: Es war eine diamantenbesetzte Brosche. Doch diese gehörte nicht Vanessa Mai selbst, sondern ihrer Schwiegermama Christa Vogel, der Mutter ihres Mannes Andreas Ferber.



Am Tisch von Horst Lichter und Schmuckexpertin Dr. Heide Rezepa-Zabel erfuhren die beiden dann mehr über ihr Schmuckstück. Es handelte sich um eine Brosche in Rosenform mit vielen Diamanten aus der Zeit um 1880.



Die Expertise: Zwischen 2.000 und 2.200 Euro. Mit diesem Wissen gingen die beiden dann schließlich zum Händlerraum.