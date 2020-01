Eines Tages hatte ich das Gefühl in einem irre schnellen ICE zu sitzen, links und rechts rasten die wunderschönen Bilder an mir vorbei und ich konnte die Momente überhaupt nicht mehr realisieren. Wer war ich? Was wollte ich da eigentlich? Warum tue ich das? Und was macht mich glücklich? Ich habe die Notbremse gezogen. Bin ausgestiegen, habe mich „in die Sonne gesetzt“, zurückgelehnt, über alles nachgedacht und bin drauf gekommen, ich saß einfach eine Weile im falschen Zug.

Vanessa Mai Facebook