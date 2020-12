Wer kennt es nicht: Die Weihnachtsfeiertage sind gerade vorbei und der Gürtel muss ein Loch weiter gemacht werden. Es ist aber auch einfach zu verlockend, gerade an den Feiertagen mal nicht auf die Kalorien zu achten und sich ein wenig gehen zu lassen - wann kann man das schon, wenn nicht an Weihnachten? Und der Plätzchenteller will ja schließlich auch leer gegessen sein.