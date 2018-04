Nach schwerem Sturz Vanessa Mai aus Krankenhaus entlassen

Großes Aufatmen bei Vanessa Mai und ihren Fans: Am Dienstagabend hat die Künstlerin via Facebook ein Update zu ihrem aktuellen Gesundheitszustand veröffentlicht - und das macht Hoffnung! Mittlerweile durfte die Sängerin die Spezialklinik verlassen, in der ihre Rückenverletzung behandelt wurde, die sie sich bei einer Probe für ihre aktuelle Tour zugezogen hatte.