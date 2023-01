Am 3. Februar 2023 wird mit der Single "Uns gehört die Welt" das Comeback von Wolkenfrei offiziell. Am selben Tag wird auch das offizielle Musikvideo veröffentlicht, welches auf der kanarischen Sonneninsel Teneriffa gedreht wurde.

"Ich mach das mit Felix Gauder, dem Produzenten von damals. Ich bin in dieses Studio herein gekommen und es roch noch genau wie vor 7 oder 10 Jahren. Es stand noch alles da. Ich hatte so Gänsehaut. Als ich die ersten Songs eingesungen habe, das war so magisch, weil ich einfach gemerkt habe, wie zeitlos diese Wolkenfrei-Musik war. Ich glaube, dass es den Menschen genauso gehen wird, wenn sie die Songs hören."