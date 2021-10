"Happy End" heißt der neue Song von Vanessa Mai, der am Freitag, den 15. Oktober, erscheint. Vor einigen tagen kündigte sie den Titel auf facebook und Instagram an und viele Schlagerfans dürften ziemlich überrascht gewesen sein, denn sie hat sich einen ganz besonderen Duettpartner gesucht - den Rapper SIDO. Der 40-jährige Musiker war in seiner Vergangenheit durchaus auch für sehr derbe Texte bekannt. Passt das zu Vanessa Mai? Passt das zu Schlager?

Fakt ist, dass SIDO, der mit bürgerlichem Namen Paul Würdig heißt, in den letzten Jahren deutlich ruhigere Töne angeschlagen und auch den ein oder anderen Ausflug in die Popmusik gemacht hat. So hatte der Rapper bereits gemeinsame Songs mit Künstlern wie Adel Tawil, Mark Forster, Johannes Oerding und Andreas Bourani. Jetzt kommt mit Vanessa Mai ein weiterer Name hinzu, der jedoch eher im Schlager als im Pop zu verorten ist. Oder verabschiedet sich die 29-jährige Sängerin so langsam aus dem Schlager?