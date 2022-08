Das beweist auch ihr neues Album mit dem treffenden Titel "Metamorphose", welches am 12. August erscheint. Stärker noch als auf den vorangegangenen Alben spielt die 30-Jährige aus dem württembergischen Backnang nun mit den Kategorien. "Ich habe angefangen, Musik zu machen, völlig unbeschwert und frei von jeglichen Schubladen" , sagt sie der Deutschen Presse-Agentur. "Freischwimmen" nennt die Musikerin das, was sie in den vergangenen Jahren vom einst eher klassischen Schlager entfernt hat.

Zuletzt gab es die erste gemeinsame Single und auch einen Auftritt mit Schiwegermama Andrea Berg. Bildrechte: dpa

Doch für die Sängerin ist "Metamorphose" kein Ausstieg. "Mir wurde immer vorgeworfen, dass ich raus will aus dem Schlager, dass ich das uncool fand", sagt sie. "Aber ich weiß, wo meine Wurzeln sind, und ich weiß, wo ich herkomme. Und es wird auch immer so bleiben. Da komme ich her, und ich bin da auch nach wie vor stolz drauf." Für sie sei Musik grenzenlos, betont Vanessa Mai.



Für die 30-Jährige, die vor sieben Jahren mit "Wolke 7" ihren ersten großen Solo-Erfolg feierte, schließt sich ein Kreis. "Ein Kreis zu mir zurück", wie sie es selbst sagt. Doch neben der Musik hat sie aktuell noch ein weiteres großes Projekt: Im November gibt sie trotz des vergleichsweise jungen Alters in ihrer ersten Autobiografie private Einblicke - Titel standesgemäß: "I do it Mai way". "Das Buch zu schreiben war sehr reflektierend für mich", sagt sie. "Es tut gut, alles mal aufzuschreiben, eine Abrechnung wird es aber nicht sein."