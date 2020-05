Aufgrund der Corona-Pandemie fällt der Eurovision Song Contest 2020 aus. Alternativ-Ausscheide gibt es in Deutschland gleich zwei - den Free European Song Contest auf ProSieben und den E urovision Song Contest 2020 - das deutsche Finale live aus der Elbphilharmonie im Ersten. Beide Shows werden am Samstag, den 16. Mai 2020, zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr, ausgestrahlt.

Den hat sich Fernseh-Experte Stefan Raab ausgedacht. 15 Länder gehen an den Start, moderiert wird der Contest von Conchita Wurst und Steven Gätjen. In dem neuen Wettbewerb sollen nach Angaben von ProSieben die Musiker nacheinander live auf der Bühne in einem Studio in Köln für ihr Herkunftsland ins Rennen gehen. Alle Künstler müssen einen tatsächlichen Bezug zu dem Land haben, für das sie antreten. Sie sind entweder dort geboren, besitzen die Staatsbürgerschaft oder ihre Eltern sind dort geboren.