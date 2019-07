Spannende neue Projekte hatte Vanessa Mai angekündigt, als sie im Mai dieses Jahres ihre lang geplante Arena-Tour auf unbestimmte Zeit verschoben und damit viele ihrer Fans enttäuscht hat. Jetzt zeigt die Schlagersängerin, dass sie ihre Versprechen hält - und einmal mehr in der Lage ist, neue Wege zu beschreiten. Denn: Vanessa Mai ist unter die Schauspieler gegangen! Derzeit steht sie für eine Hauptrolle in einer ARD-Produktion an der Seite von keinem Geringeren als Axel Prahl vor der Kamera, die Dreharbeiten sind in vollem Gange.