"Das ist natürlich ein Worst-Case-Szenario für jeden Künstler", sagt Vanessa Mai in einem NDR-Interview zu Helene Fischers Verletzung kurz vor deren Tour-Start in Bremen. Vanessa Mai betont aber auch, dass die Gesundheit in so einer Situation an erster Stelle stehen sollte: "Ein Künstler hat meistens nur im Kopf, was denken die Leute. Trotzdem ist es superwichtig, dass man dann auf sich selbst schaut."

Musste ihren Tour-Start verschieben: Helene Fischer. Bildrechte: IMAGO / Future Image Helene Fischer hatte am Montagabend, nur einen Tag vor dem Start ihrer Mega-Tour am 21. März, auf ihrer Instagram-Seite verkündet, dass sie sich eine Rippenfraktur zugezogen habe und die ersten Konzerte deshalb verschoben werden müssen. Viele Fans reagierten mit Genesungswünschen unter dem Posting der 38-Jährigen. Auch Schlagerkollegin Vanessa Mai schließt sich den Wünschen an:

Ich wünsche ganz schnelle Genesung und bin in Gedanken bei ihr. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Das ist das, was man sich nicht wünscht als Künstler. Vanessa Mai NDR Schlager

Mai sagte außerdem, sie wisse genau, wie sich ein Unfall bei den Proben anfühlt. Die Sängerin hatte im April 2018 eine ähnliche Erfahrung machen müssen. Nur wenige Stunden vor einem Konzert in Rostock verletzte sie sich bei einem Unfall mit einem Tänzer schwer am Rücken. Vanessa Mai wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht, das Konzert abgesagt.