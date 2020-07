Unfall im Kroatien-Urlaub Vanessa Mai stürzt auf Pool-Kante

Vanessa Mai und ihr Mann Andreas Ferber machen Urlaub in Kroatien. Am Pool albert sie herum, Vanessa hält sich am Arm von Andreas fest, er hält sie über den Pool, plötzlich rutscht sie weg und stürzt auf die Pool-Kante. Da die beiden vorhatten, einige Fotos von Vanessa für ihre Facebook- und/oder Instagramm-Seite zu schießen, wurde alles gefilmt. Was wirklich dramatisch aussieht, erweist sich später als halb so schlimm, Vanessa trägt keine ernsthaften Verletzungen davon.