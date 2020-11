Vanessa Mai bei Dreharbeiten zu "One Mai Way". Bildrechte: dpa

Verraten hat das die 28-Jährige in ihrer neuen YouTube Talkshow "One Mai Way" von SWR Schlager. Hier talkt Vanessa mit anderen Schlagerstars ziemlich ungewöhnlich, nämlich auf dem Laufband. Start des Formats war Anfang November. Sportliche Schlager-Gäste von Vanessa waren Ikke Hüftgold, Giovanni Zarrella und Caro, die Sängerin von Glasperlenspiel. In dem "Girlstalk", als Caro zu Gast war, kam bei einer Spielrunde ans Licht, dass beide bereits eine Anfrage vom Hochglanz-Magazin "Playboy" bekommen, beide jedoch abgesagt haben.



Nicht so Kollegin Linda Hesse, 2018 war die Schlagersängerin auf dem Cover des Playboy zu sehen.