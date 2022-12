Vanessa Mai während ihrer "Wolkenfrei"-Zeit 2015. Bildrechte: dpa

Jubel im Publikum. Wirklich vorhersehbar war diese Nachricht bei Branchenkennern eher nicht. Mit ihrer Dokumentation "Mai Time is Now" hatte Vanessa Mai sich zuvor im Schlager nicht nur Freunde gemacht. So distanzierte sie sich von großen Showproduzenten und sprach intensiv über die Schattenseiten des Erfolgs. Viele Fans und Insider sahen die Doku-Serie in der ARD Mediathek als eine Art Abrechnung und erwarteten, dass die Sängerin sich künftig weiter von der Schlagerszene abkehren würde. Im Gespräch mit Giovanni Zarrella nahm sie auch dazu Stellung: